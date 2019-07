Propone PRI organizar foros en CongresoAgs para discutir Ley Provida

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A la Comisión de Salud del Congreso todavía no llega el dictamen de la iniciativa de ley de protección a la vida, señaló la diputada priísta Margarita Gallegos Soto.

La también presidenta de la comisión dijo que su área es una de las que deberá recibir el documento, debido a las modificaciones que busca implementar.

“No nos la han turnado, pero sí por cuestiones de lo que se requiera para atender todos este tipo de casos. Pero a la comisión no ha llegado nada”, declaró en entrevista.

La propuesta de blindar la vida desde la concepción, como lo señala el documento impulsado por el Partido Acción Nacional, ya fue presentado en diciembre pasado y no fue aprobado. Sin embargo, los panistas insistieron en que vuelva a votarse.

Una de las situaciones que más se criticó a los panistas en la anterior ocasión, fue la falta de diálogo con agrupaciones feministas y organismos médicos.

Ante ello, la diputada Gallegos Soto se mostró en favor de organizar foros de discusión con representantes de los grupos a favor y en contra.

“Se tienen que tomar los puntos de vista de especialistas para no cometer errores, pues hay mucha diversidad de opiniones”, resaltó.

– ¿Es posible organizar foros por parte de la comisión de Salud?

– En cuanto nos llegue el documento sí será conveniente organizar foros, para que no sea solo la voz de los diputados y llegar a un punto que sea el mejor.