Propone CEDH que se eliminen detenciones por beber en la vía pública

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, analiza una iniciativa para que se eliminen las detenciones policíacas a las personas que sean detectadas ingiriendo bebidas embriagantes y que en su lugar se interpongan infracciones en el lugar de los hechos por personas “intermedias” adscritas a las corporaciones policíacas.

Esta nueva modalidad se podría aplicar siempre y cuando no se provoquen otro tipo de faltas administrativas como escandalizar o vandalizar propiedad privada bajo los efectos del alcohol.

“Por qué no hacemos como pasa en los países europeos, como pasa en Estados Unidos o en otras partes la posibilidad de que el policía pueda levantar una infracción y en lugar de que te los lleves detenidos, porque los señores no están en ese momento molestando a nadie, no están agrediendo a nadie, no escandalizando simplemente están tomando una bebida embriagante que si es una falta al reglamento pero desde el punto de vista leve porque no molestan a nadie, pues levántales su infracción”.

En otro tema, el ombudsman lamentó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no haya acatado la recomendación realizada por la CEDH hace unos meses para evitar que los detenidos por alguna situación sean esposados y trasladados en la caja de las patrullas pick up, ya que se atenta contra su derecho a la presunción de inocencia.

De igual manera otra recomendación que han pasado por alto las corporaciones de la policía es evitar que sus elementos actúen con el rostro cubierto y a pesar de que los mandos aseguran que esta instrucción se ha cumplido, la ciudadanía es testigo de que muchos oficiales siguen encapuchados en los recorridos que realizan de rutina.

Este tipo de indumentaria sólo está autorizada para operativos referentes a actos de la delincuencia organizada a fin de cuidar la integridad de los elementos policíacos, concluyó el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.