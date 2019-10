Pronostican 53 frentes fríos para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación de Protección Civil estatal pronosticó la presencia de hasta 53 frentes fríos por temporada invernal.

El Coordinador Héctor Manuel Reyes Hernández, comentó que en estos momentos se transita por el número tres de estos frentes, de un periodo que comprende de septiembre a mayo del 2020.

Consideró que en estos momentos no se está aún en alerta roja, sino que se mantiene Aguascalientes en color verde, aunque asentó que es tiempo para tomar las previsiones necesarias por lo que se puede avecinar.

Inclusivo, no está descartado que durante esta próxima temporada invernal se puedan presentar granizadas o caída de aguanieve en las zonas altas del estado, como ha ocurrido en otros años.

Al momento lo más bajo de temperaturas en registro a partir de la presencia de estos frentes fríos en Aguascalientes ha sido de 11 grados, sostuvo, aunque advirtió que los meses en que se esperan los valores más bajos son diciembre y enero.

La recomendaciones preventivas son las de abrigarse y no confiarse de que el frío solo es por las mañanas, esto a fin de prevenir enfermedades, concluyó.