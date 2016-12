Promete Noel Mata un Jesús María transparente, incluyente y seguro

Redacción

Jesús María, Ags.- Esta tarde, rindió Protesta el H. Ayuntamiento de Jesús María para el periodo 2017-2019 que preside Noel Mata Atilano.

Ante el gobernador Martín Orozco Sandoval, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Gustavo Báez Leos y el representante del Supremo Tribunal de Justicia, el Juez Ricardo Santoyo Medrano, Noel Mata resaltó que el gobierno municipal que hoy empieza estará basado en cuatro líneas estratégicas: Jesús María Próspero, Jesús María Seguro, Jesús María Transparente y Jesús María Incluyente.

Además, se comprometió a que toda acción, programa o actividad que se vaya a realizar en este gobierno, tendrá como objetivo contribuir al fortalecimiento de las familias de Jesús María.

“Cada una de las obras realizadas, todos los servicios públicos, la seguridad, el trabajo en las áreas sociales y administrativas, estarán enfocadas a mejorar la calidad de vida de manera equitativa, y en su caso hacer los ajustes que la propia dinámica exijan”.

Para tal efecto, Noel Mata exhortó a su gabinete y a todo su equipo de trabajo a entregar el máximo esfuerzo y estar atentos al funcionamiento del Gobierno Municipal, pues son los ojos y la voz de la sociedad, por lo cual todas las decisiones deberán siempre beneficiar a los ciudadanos en su conjunto.

“De mi parte podrán encontrar siempre respeto, diálogo y disposición para que encontremos juntos las mejores soluciones a las problemáticas que nos enfrentemos. Tengo plena confianza en que habremos de privilegiar nuestras coincidencias por encima de nuestras diferencias. Sólo así, en equipo, Federación, Estado y Municipio, de la mano con los ciudadanos, podremos sacar adelante este gran reto”.

En este sentido, el presidente municipal precisó que aunque hoy Jesús María se encuentra en mejores condiciones que hace tres años, reconoció que la tarea no es sencilla, pues es un municipio dinámico, en pleno crecimiento que demanda cada vez más servicios y de mejor calidad, pues existe un ritmo de crecimiento poblacional que supera el 4% anual, es decir, cada cinco años el número de habitantes crece más de una cuarta parte de nuestro total.

“Nos ocuparemos en disminuir la brecha de desigualdad para generar mejores oportunidades para quienes no las tienen, así como crear condiciones de desarrollo y crecimiento para todos”, afirmó.

El presidente reiteró que no hay oportunidad de caer en excusas para incumplir con su función ya que en la administración pública, el esfuerzo debe ser constante y permanente, por ello deberán mostrar con hechos a los ciudadanos que son servidores públicos respetuosos de la ley.

El mandatario afirmó “es momento de dignificar la política, con acciones, no con palabras, es momento de actuar y no de simular, por lo que muy claramente les advierto que no toleraré bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de corrupción, si queremos un cambio en la sociedad, el cambio empieza por nuestra casa. Se vale `meter la pata´, pero nunca la mano”.

Por otro lado, Noel Mata extendió su apoyo a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres y a los hombres; a los estudiantes, a los deportistas, así como ganaderos, pensionados, empresarios y a los migrantes de Jesús María que viven principalmente en los Estados Unidos, “a todos ellos les digo que no están solos, esta es su casa, sabemos los enormes sacrificios que realizan todos los días por tratar de dar una mejor esperanza de vida a sus seres queridos, son un ejemplo para nosotros. Haremos las cosas bien, hombro a hombro con ustedes, para que se sientan aún más orgullosos de su tierra”.

“Llegaremos a todos los rincones de nuestro territorio, a todas nuestras comunidades y colonias, desde Venadero hasta Valladolid, desde Margaritas hasta Maravillas, de Paseos a San Antonio, todos somos importantes y a todos estamos comprometidos a atender y brindar soluciones, porque Todos Somos Jesús María”.

Por otro lado, el Alcalde exhortó a sus homólogas de San Francisco de los Romo y Aguascalientes a cerrar filas y redoblar esfuerzos para que en conjunto con el Gobierno del Estado se logre consolidar la Zona Metropolitana que a pesar de los desafíos cuenta con grandes oportunidades.

Finalmente, agradeció al Gobierno del Estado la disposición y apertura para colaborar con los municipios para los proyectos venideros, que representarán bienestar y desarrollo.

Quienes integran el Cabildo en esta administración 2017-2019 son los regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila (PAN); Martha Imelda Gutiérrez Delgado (PAN); J. Guadalupe Valtierra Pérez (PAN); María Guadalupe Padilla Romo (PAN); Fabiola Medina de Luna (PRI); Rodrigo Andrade Carreón (Independiente); María Elena Díaz Andrade (MORENA); Miriam Luna Hidalgo (PRD) y la síndica Martina Garza Martínez (PAN).