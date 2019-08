Promete AMLO aumentar presupuesto a salud en 40 mil mdp en 2020

Vanguardia

Ramos Arizpe, Coah.- La llegada de Andrés Manuel López Obrador inició con una visita al interior del Hospital Ixtlero donde fue acompañado por el director de la unidad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, así como de los directores del Seguro Social y del ISSSTE, Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez Pineda.

Antes de arribar al templete para iniciar con el acto protocolario, al menos 20 ciudadanos sacaron una serie de pancartas haciendo diversos reclamos: el cierre del “Basurero Tóxico” de Ramos Arizpe, la negativa a la privatización del agua, así como la solución a la problemática de los hundimientos que provoca una falla geológica a la colonia Manantiales de Ramos Arizpe y que provoca afectaciones a alrededor de 150 familias.

Miguel Ángel Riquelme, dio inicio con el mensaje dando un reconocimiento con quienes atienden el servicio de salud en la entidad, y aceptó colaborar para erradicar las problemáticas que atañan a las instituciones, pero también de los causantes como lo son el agua de la comarca Lagunera.

Zoé Robledo, director del IMSS a nivel nacional tomó la palabra, y mencionó que para el Seguro Social es un punto clave de función y adelantó que el próximo miércoles se reunirá con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para dar una serie de anuncios sobre acciones a tomar en el Estado.

En su introducción, manifestó que en lo que va de su gobierno, el robo de combustible en pipas de Pemex disminuyó de 800 pipas a 40 pipas diarias, lo que indica una disminución del 95 por ciento que significan 50 mil millones de pesos que ayudarán para fortalecer la Hacienda Pública, y por otro lado, manifestó que otra de las apuestas con el mismo objetivo, está centrada en que los grupos de empresarios y banqueros ya no sean condonados en el pago de impuestos; prohibición que se emitió por decreto en el que se prohíbe esta práctica a los grandes contribuyentes.

“Vamos a estigmatizar a los corruptos; un corrupto: fuchi, guácala”, expresó.

Al mismo tiempo habló de los programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el programa de Desarrollo con los países de Centroamérica para disminuir la migración forzada, y otros de la Secretaría del Bienestar.

“Ya está en marcha la transformación”, manifestó.

Aterrizando el tema que lo trajo a la región, manifestó su compromiso por mejorar la atención médica en Coahuila a través del programa IMSS Bienestar que tiene más de 37 años.

Suscribió un acuerdo con el Gobierno de Coahuila para mejorar los centros de salud en hospitales para la población abierta que no tiene seguro: 1, que no falten los medicamentos tanto para el régimen ordinario, como para la población abierta; 2, que no falten las enfermeras y los médicos, así como especialistas sobre todo en el medio rural; 3, regularizar a los trabajadores de manera eventual en el sector salud donde hay más de 80 mil personas empezando por quienes tienen mayor antigüedad; 4, aumentarán el presupuesto del sector salud en 40 mil millones para el próximo año que será presentado septiembre.

Desde ese sentido, presentó a los encargados de atañar todas estas prpoblemáticas como Carlos Sánches Meneces quien mantendrá obras de ampliación y carencias en hospitales, así como Juan Ferrer que atenderá el robo de medicamentos.

Por otro lado, aprovechó para hacer una felicitación sobre la participación de los mexicanos en los Juegos Panamericanos donde se rompieron records al ser la ocasión donde más medallas obtiene el país con sus 544 deportistas, a quienes les manifestó que tendrán su apoyo especial con la subastación que se llevó a cabo el día de hoy de la casa de de Zhenli Ye Gon por 100 millones de pesos; monto que se repartirá a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

