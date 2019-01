Promesa de retirar concesión de agua no afectará a Jiménez en reelección: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay definición aún en torno a la carta del PAN con miras a la renovación de la alcaldía de Aguascalientes, indicó el líder del comité directivo Municipal, José Juan Sánchez Barba, quien sin embargo aceptó que la actual alcaldesa Teresa Jiménez tiene más posibilidades de volver a ser la candidata del partido.

“Los militantes por medio de su firma han manifestado su interés de que la alcaldesa sea reelecta. No es un procedimiento oficial, sólo una posición del panismo de apoyarla para que sea reelecta”, afirmó.

En conferencia de medios, Sánchez Barba descartó los rumores en torno a una posible precandidatura de Julio César Medina, actual Secretario estatal de Desarrollo Social, para rivalizar con la posible reelección de Jiménez.

“A la fecha nadie ha puesto su interés de competir. Excepto lo que hemos escuchado en algunos medios que algunos actores le han pedido que la alcaldesa sea la abanderada”, recalcó.

En mayo de 2016, durante su campaña por la alcaldía de Aguascalientes, Teresa Jiménez se comprometió a retirarle la concesión de agua a la empresa Caasa, actualmente llamada Veolia. No obstante, la firma sigue operando a la fecha.

A pregunta concreta, el líder municipal del PAN rechazó que esto pueda ser un factor en contra de una nueva candidatura de la edil blanquiazul.

“En su momento tendrá que dar alguna postura. Que le afecte, no lo creo porque está haciendo responsable con los recursos del municipio”, dijo.

– ¿Pero no se lo recordará la gente en la campaña?

– Hay que ser conscientes que en Aguascalientes hay una concesión, que existe un contrato legal y ese contrato se tiene que respetar. Se le ha exigido a Veolia que cobre de manera correcta los recibos del agua, se tiene que hablar, por supuesto. Pero yo creo que la gente va a evaluar los servicios en general y el trato que tiene con los ciudadanos.

Las votaciones por la renovación de las once alcaldías de Aguascalientes se realizarán el 2 de junio próximo y donde los actuales presidentes y presidentas municipales tendrán la oportunidad de buscar la reelección.