Profesores de Aguascalientes también son víctimas de bullying por alumnos: Valdez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El acoso escolar no solamente se da entre alumnos sino también de los estudiantes hacia sus profesores, reconoció el diputado Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado.

“Ha pasado que el maestro recibe una patada del alumno y el maestro no actuar de otra manera, pues le ponen una queja ante derechos humanos”, indicó.

El legislador por el Partido Nueva Alianza comentó que ante este panorama, el docente se encuentra en desventaja y propuso que el Poder Legislativo revise esta cuestión para hacer los cambios legales para evitar abusos de ambas partes.

“Desde el momento en que se da tanta permisibilidad a los niños de poder hacer lo que ellos quieren es cuando se está violentando esa parte de los derechos, pues tanto tienen derechos los niños, las niñas, como también los profesores. Yo creo que en ese sentido necesitaríamos desde aquí el Congreso poder implementar alguna modificación a la ley en ese sentido y sancionar a quien no cumpla con la misma”, comentó Valdez Herrera.

– ¿Cuáles son las agresiones más frecuentes?

– Son patadas, jaloneos, incluso compañeros a quienes les han rayoneado el carro o ponerles pegamento en las cerraduras para no abrir.

El también ex líder del sindicato de maestros consideró necesario frenar abusos desde el nivel primaria, a fin de que estos no se puedan incrementar en los planteles de secundaria o de preparatoria. “Si no modificamos este tipo de conductas, el orden en los grupos no puede tenerse y no se les puede llamar la atención”.