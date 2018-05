Profesionistas abandonan Zacatecas

NTZ

La falta de oportunidades y los sueldos mal pagados provocan que profesionistas se dediquen a otras labores o migren en busca de empleo.

Una de las principales promesas de Alejandro Tello Cristerna en su carrera para la gubernatura fue ofrecer más fuentes de trabajo. Al llegar al puesto, le puso un número a su compromiso: para el final de su administración, en Zacatecas existirían 40 mil nuevos empleos; el crecimiento en este rubro debería seguir un ritmo de 8 mil por cada año del quinquenio.

A casi dos años de esa campaña, hoy el gobierno del estado presume que rompió la marca. Recientemente se informó sobre la creación de 15 mil 234 fuentes laborales en un periodo de 18 meses.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía de Zacatecas (Sezac), la cifra significaría un aumento de 7.4 por ciento en empleo, en comparación con las estadísticas de los últimos años.

Sin embargo, otros datos opacan el anunciado como “récord histórico” por las autoridades. A pesar de la abultada cifra de nuevas fuentes laborales en la administración tellista, las de la precariedad, sobre todo en el sector de los jóvenes, permanecen: son números que hablan de sueldos bajos, pobreza salarial, inseguridad laboral, fallas en educación y talento desperdiciado.

Sin plan

Raúl Delgado Wise, director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), alertó de que la falta de oportunidades en el estado se agrava para las personas que tienen mayor preparación académica.

Aseguró que son muchos los jóvenes profesionistas, algunos con estudios de posgrado, quienes salieron de Zacatecas en busca de un espacio en campos laborales más especializados, mientras que los que permanecen en la entidad deben dedicarse a labores distintas a las que se prepararon, generalmente en el sector de servicios.

El analista de políticas de desarrollo social afirmó que el gobierno estatal carece de políticas de atracción de profesionistas y de permanencia para los que están altamente calificados.

Las consecuencias de esta falla son un bajo crecimiento económico y en educación, además de otros problemas sociales como falta de desarrollo tecnológico y hasta delincuencia.

Delgado Wise expuso que, según su estudio Diáspora de los Científicos Mexicanos, al menos 18 mil profesionistas altamente calificados, oriundos y preparados en Zacatecas, trabajan en otros países, pero están interesados en regresar al estado.

La investigación, solicitada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), arrojó que por lo menos existen 1.2 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero, de los que más de 300 tienen algún posgrado y 30 mil, grado de doctor.

“Los que tienen grado de doctor, que trabajan de lado de la innovación como ingeniería, tecnología y matemáticas, componen uno de los grupos más significativos de esta comunidad mexicana en el exterior. Tenemos, por lo menos, otro sistema nacional de investigación en el exterior y, además, mejor preparado que el que está en México”, insistió.

Aunque se trata de capital humano perdido tanto localmente como a nivel nacional, Raúl Delgado dijo que estos profesionistas migrantes representan una oportunidad para el desarrollo y no se deben ver como una “fuga de cerebros”.

“Nos dan la oportunidad de transformar a México con innovación, que es la parte importante. Tenemos una capacidad en el exterior impresionante. No creo que haya otro país en el mundo que tenga esta capacidad. Tiene que haber una política para atraerlos”.

“Una de las propuestas es que en Zacatecas se puede hacer una experiencia piloto, atrayendo a una importante masa de científicos que pudieran realmente inyectar posibilidades de desarrollo”, sugirió. Sin embargo, acotó que se requiere una fuera inversión para que el proyecto rinda frutos y recalcó que atraería recursos de manera inmediata.

Sin oportunidades

En contraste con lo que encuentran en el exterior, los que se quedan padecen condiciones difíciles, que se reflejan en cifras que ensombrecen el panorama de las que ofrecen los boletines gubernamentales.

El último informe del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (Coneval) coloca a Zacatecas como el sexto estado con mayor población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Esto quiere decir que a casi la mitad de los empleados no les alcanza su sueldo para comprar lo estrictamente necesario para vivir.

Según la misma STPS, el salario diario en Zacatecas es de 317.7 pesos en promedio, lo que representa 32 menos que la media en el país. En estos datos, actualizados a abril de 2018, la mayoría de los económicamente activos reciben entre 2 a 5 salarios mínimos en el estado.

Además, la alta tasa de informalidad permanece: seis de cada 10 navegan en trabajos que no les ofrecen seguridad ni prestaciones.

Y, de los desocupados, la estadística revela un perfil: 49 por ciento tiene de 20 a 29 años y 26 por ciento cuentan con estudios de nivel superior; éstos representan el segundo grupo poblacional más golpeado por el desempleo, luego de los que tienen diploma de secundaria.

Cliserio del Real Hernández, titular de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo (SSNE) en Zacatecas, reconoció que el estado carece de oportunidades, lo que propicia que la mano de obra migre a estados más desarrollados o a otros países.

“Hay muchos jóvenes que están saliendo y que son buenos talentos, son líderes, y las empresas buscan esos liderazgos; entonces, están saliendo fuera del país y fuera del estado”, abundó.

Entre las causas por las que este fenómeno prevalece en Zacatecas, el funcionario mencionó que los profesionistas “buscan oportunidades de trabajo mejor pagadas y, sobre todo, carreras que aquí no pueden ocuparse con buenos salarios”. “Son jóvenes que hablan hasta cuatro idiomas”, agregó.

Adaptarse

Óscar es un egresado de la licenciatura en Contabilidad por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur (ITSZS), cuenta con cédula y título profesional desde hace casi 10 años, cuando egresó. Hoy en día se dedica a ser empleado de mostrador en una farmacia.

La carrera de contabilidad es una de las más saturadas, aunque Óscar pensó que sería buena opción por ser adaptable.

“Al principio iba a quedarme a trabajar donde hice mis prácticas, pero no me querían pagar más que 2 mil pesos quincenales, con eso no me alcanzaba ni para moverme de Tepechi a Tlalte todos los días. Estuve buscando otras opciones, pero también me iban a pagar muy poquito, lo que mejor me convino fue venir a trabajar a la farmacia”, admitió.

Iván prefirió buscar una profesión con opciones de mayor profesionalización, según su parecer. Es un joven egresado de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Al terminar su preparación, chocó contra la realidad que enfrentan muchos: no encontrar un empleo.

“Por un tiempo estuve trabajando como mesero, dije ‘en lo que encuentro algo mejor y que sea de mi carrera’, pero con ese trabajo no me daba tampoco mucho tiempo de buscar otra cosa. Fue frustrante, renuncié y busqué trabajo en otros lugares, pero todo muy mal pagado”, lamentó.

A los 22 años, un amigo le platicó que su situación fue similar y que su salida fue irse del país: migró a Estados Unidos porque se cansó de no encontrar una buena fuente de ingresos en Zacatecas, pese a también ser profesionista. “Ese amigo me comentó que estaba mejor allá, y pues me invitó con él, por eso acá ando”, expuso Iván.

Actualmente, el joven se dedica a la reparación de aparatos de aire acondicionado en el vecino país del norte. La estabilidad de ese trabajo lo hizo permanecer allá y el sueldo le da para “vivir bien”, aseguró.

Los más afectados

Similar a la estrategia implementada por su predecesor Miguel Alonso Reyes, actualmente la política de Alejandro Tello Cristerna se ha enfocado en atraer la inversión extranjera, con dos viajes recientes: uno a China y otro a Alemania, donde se buscaban principalmente proyectos de empresas de ramos automotriz, extractivo y manufacturero.

Pero muchas de estas compañías prefieren importar a sus altos mandos y en los puestos inferiores es donde se abren puertas para los locales, con sueldos poco favorables, según lo manifestado los propios empleados en protestas contra algunas de las trasnacionales instaladas en Zacatecas e incluso por funcionarios encargados de la política de empleo, como el subsecretario de la SSNE, en entrevistas anteriores.

Agustín Enciso Muñoz, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), informó que, ante la falta de oportunidades para que los ingenieros desarrollen su carrera en el estado, se trabaja en la vinculación con empresas para ampliar las posibilidades, amén de retener el recurso humano calificado.

“Una de las acciones fundamentales, a través de la dirección de innovación y desarrollo regional, es vincular a las instituciones académicas con el sector productivo. Aunque también hay que ver cuál es la expectativa del sector productivo. Uno de los estudios que hemos hecho es un estudio del capital humano, ahorita llevamos en la parte de minería”, explicó.

En este punto, subrayó la importancia de la participación de las universidades. Expuso que, para generar las oportunidades que requieren los egresados, primero se debe investigar cuáles son sus habilidades e identificar si coinciden con las expectativas de las empresas.

“Necesitamos ver de todas las profesiones, qué es lo que se requiere, para saber qué es lo que necesita la industria. Y en términos de una prospectiva a 10 años, saber cuáles son las competencias, las capacidades que deben de tener y el número, porque eso le da una definición muy importante a las instituciones de educación superior, hacia dónde caminar”, argumentó el director del Cozcyt.

Reiteró que las universidades también deben trabajar para cumplir las demandas del mundo laboral. “Creo que lo que pasa es que hay que orientar la matrícula hacia las áreas adecuadas. Eso es fundamental”, concluyó.