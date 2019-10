Producto de la especulación, se deplora la venta de viviendas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Producto de la especulación generada por los propios agentes inmobiliarios, la venta de viviendas en Aguascalientes ha disminuido hasta en un 22%, reveló el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

El especialista, subrayó que producto de esta misma especulación y aún con que la venta de casas se ha desplomado, mientras que por otro lado el precio de la vivienda nueva y el alquiler se ha disparado.

“La gente no está comprando vivienda porque no tiene para comprarla y no le alcanzan los créditos para comprar nueva vivienda, es decir que se está deteniendo la venta”.

Inclusive, ante esta falta de poder para adquirir vivienda nueva, está llevando a las familias a rentar viviendas, lo que está empujando a que los alquileres se aumenten.

“Vemos como en algunos casos al sur fraccionamientos como San Gerardo renta hasta en 6 y 8 mil pesos y en Santa Mónica hasta los 15 mil pesos”.

Consideró además que hay una distorsión en el precio de la vivienda, donde en un análisis de precios promedio por zona en Aguascalientes de más de 7 mil inmuebles a la venta, arrojó como resultado que en el norte se estén vendiendo viviendas de 3 millones de pesos, al sur un millón 840 mil pesos, mientras al oriente alcanza 719 mil pesos.

Para concluir, expresó que en el caso del sur, los costos de vivienda se han elevado, esto producto de la cercanía con los parques industriales y las armadoras automotrices.