Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Necaxa y su dependencia a Edson Puch ha quedado evidenciada, el equipo no puede salir adelante sin el chileno cargando el equipo a hombros además el sudamericano pareció sufrir una baja de juego ante Cruz Azul que sumándolo a su lesión indefinida los Rayos tendrán que encontrar la fórmula perfecta para quitarse esa necesidad de futbol que ofrece el sudamericano, “se nos acabó la gallina de los huevos de oro” diría cierto copetón en cadena nacional.

Gallegos, Isijara, Espindola, ninguno tiene lo que Puch ofrecía, el equipo pareciera estar en su primer torneo recién ascendido, pagando el derecho de piso, acoplándose a la idea del entrenador olvidando que este es un equipo ya hecho y que mantuvo la base principal que llevo a Necaxa a semifinales.

La salida en días pasados de Carlos “El Cordobés” López cayó mal entre varios seguidores rojiblancos, cuando el exdirector deportivo llego el año pasado a Necaxa el equipo mejoro y comenzó a sumar resultados positivos, hoy hay quienes en exclusiva dicen que Carlos era una figura decorativa en el club, que nunca hizo nada por el equipo, si eso es verdad al menos su incorporación trajo buena suerte a los Rayos.

Alfonso Sosa al término del partido dijo que vio en su equipo una mejoría en relación al partido anterior (sic). También destacó que “el arbitraje estuvo mayormente inclinado hacía el León”. Es cierto que los rayos dominaron el primer tiempo pero los tiros a gol brillaron por su ausencia y también es cierto que Necaxa fue dominado el segundo tiempo, el arbitraje fue malísimo pero no podemos justificar lo que dejo de hacer Necaxa en la cancha, el futbol se gana con goles y no con intenciones, los Rayos no tienen a alguien que sepa leer los partidos y vaya que les hace falta, tan falta que les hace que Sosa vio un partido en donde el equipo tuvo mejoría, problemas de vista del árbitro y del DT.

Necaxa recibirá a Pachuca y será la oportunidad de Sosa de dar un paso adelante y demostrar que puede con el paquete, será el día perfecto para quitarnos la Puch dependencia y sumar 3 puntos para a nuestra causa, un punto perfecto para olvidar los partidos pasados.

Platicaba hace unos ayeres Don Pena Loza: Fui a inscribirme en un equipo de fútbol, pero como tengo un defecto en la vista y no distingo bien los objetos, no me aceptaron como jugador y me dieron otro puesto. ¿Cuál? El de árbitro.

Twitter: @ArthurGlz