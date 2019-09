Priva el ambiente positivo en Necaxa: Noya

Redacción

Aguascalientes, Ags.-, Rodrigo Noya, atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en Casa Club

esta mañana al término del entrenamiento, con miras hacia el partido del sábado ante León.

Noya explicó que hay un gran ambiente al interior del plantel y quieren seguir por el mismo camino.

“La verdad que hay un ambiente muy positivo, desde la pretemporada hablábamos que había que mejorar lo hecho el torneo pasado, después el superliderato es una consecuencia de los buenos resultados y nosotros queremos seguir

por esa senda, queremos hacernos fuertes en casa, que la gente venga, que se ilusione con este equipo que es atrevido, que toma riesgos y que va con personalidad a cualquier cancha”.

De igual manera, mencionó que personalmente se siente bien, aunque le dio el mérito a sus compañeros.

“Muy contento porque me han salido las cosas, pero es gracias al grupo de trabajo que hay, a los compañeros, esto es

un trabajo en equipo. Hoy se nos da esta oportunidad y lo estamos aprovechando, pero esto es partido a partido, el sábado hay que salir a ganar de nuevo”.

Con respecto a su rival del próximo sábado, León, Rodrigo comentó lo siguiente.

“Es un equipo de mucho respeto, muy dinámico, hay que igualar eso, ellos no pueden correr más que nosotros,

yo creo que l peor enemigo somos nosotros, el exceso de confianza, eso es lo que más puede atentar contra este equipo, así que debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo y no regalar nada”.

Antes de terminar, el jugador de origen argentino dijo que el buen momento de los Rayos se debe al trabajo realizado desde hace tiempo atrás.

“Es una institución que viene haciendo las cosas bien desde hace tiempo y hoy se ve reflejado.

La clave es la humildad, hay exigencia y hay que rendir, pero todos te hacen sentir como en casa y los aciertos de los jugadores que vienen es importante”.

Para finalizar, el camiseta 24 expresó que van paso a paso.

“Estamos tranquilos, nosotros somos un equipo humilde, trabajamos y lo hacemos de corazón, ese sello no se va a quitar, con que tengamos los pies en la tierra, sepamos a dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos. Vamos paso

a paso y disfrutando el momento”.