PRIMORES siguen en el PRI de Aguascalientes: Ventura

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Netzahualcoyotl Ventura, quien es regidor priista en Aguascalientes, señaló que hay varios personajes tricolores que ya se pasaron a Morena sin haber renunciado formalmente al Revolucionario Institucional.

En rueda de prensa, Ventura Anaya tachó los ejemplos de Daniel Galván y de varios otros que se han aparecido en las filas morenistas sin aún renunciar jurídicamente al PRI.

“Ante la ambición y ante la moda, se fueron a registrarse al partido de moda y ahí vimos a Consejeros políticos nacionales, como es el caso del joven Daniel Galván que se encontraba ahí en ese lugar, vimos a líderes seccionales que también se encontraban ahí y como lo he referido, desde jefes de acera, seccionales, cuadros del partido que no han, al día de hoy, no han presentado jurídicamente su renuncia al partido y que siguen trabajando en otro”, señaló el regidor.

Con lo anterior, el edil tricolor invitó a sus compañeros de partido a que aclaren ante la sociedad y ante el PRI de qué lado están jugando.

“Les pedimos que por ética, por lealtad y por principios hagan claro en donde quieren jugar, tienen su derecho de participar en donde ellos así lo decidan, en democracia todo se vale, lo que no se vale es que jueguen doble”.