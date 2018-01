PRI reporta gastos de precampaña PAN y MORENA no

Comunicado

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional ha reportado de manera oportuna los gastos de precampaña de José Antonio Meade Kuribreña, de acuerdo con la normatividad electoral, cumpliendo con la transparencia y la rendición de cuentas, afirmó el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza.

“Nosotros hemos reportado nuestros gastos en tiempo y forma, mientras que López y Anaya reportan gastos que no cuadran con el número de entidades recorridas y los eventos realizados en ellas”, abundó.

En los registros de fiscalización del gasto de precampaña de los partidos (http://fiscalizacion.ine.mx/w eb/portalsif/inicio), el INE señala que el PRI ha reportado gastos por $3,652,237.40 (tres millones seiscientos cincuenta y dos mil, doscientos treinta y siete pesos con cuarenta centavos). Estos gastos corresponden a eventos realizados en 12 entidades federativas por nuestro precandidato a la Presidencia de la República.

Morena solamente reporta $656,912.80 (seiscientos cincuenta y dos mil, novecientos doce pesos con ochenta centavos), lo cual no resulta lógico, ya que López y su partido político están sub – reportando los gastos de las visitas a 10 entidades federativas, en las cuales se realizaron 51 eventos de precampaña. Las cifras no concuerdan.

El PAN de Anaya, se encuentra en la misma situación, ha reportando gastos por $842,414.00 (ochocientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos catorce pesos), que corresponden a 9 entidades visitadas con 22 eventos realizados.

Es evidente que los gastos reportados por el PAN y el partido político Morena no reflejan la cantidad de actos y estados visitados por sus precandidatos.

Partido Gastos Estados Visitados PRI $3,652,237.40 12 Morena $ 656,912.80 10 PAN $ 842,414.00 9

*Fuente: http://fiscalizacion.ine.mx/we b/portalsif/inicio

En lo que se refiere a los ingresos del Partido Revolucionario Institucional, cabe señalar que frente a la tragedia ocasionada por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, en una acción inmediata de solidaridad con México, el partido renunció al monto total de su financiamiento público ordinario de ese año.

Con esta acción, se destinaron $258,617,031.00 pesos (doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos diecisiete mil treinta y un pesos) al fondo para la reconstrucción en las zonas mayormente afectadas en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México.

Por lo tanto, a la fecha, el Partido Revolucionario Institucional no tiene ingresos que reportar por financiamiento público en el último trimestre de 2017.

La coincidencia del inicio de las precampañas con la renuncia total al financiamiento público de 2017, colocan al Partido Revolucionario Institucional en el escenario de no tener ingresos que reportar por el último trimestre de esa anualidad, pero sí actividades de precampaña a partir del 14 de diciembre.

Frente a esta eventualidad, el Partido Revolucionario Institucional ha estado informando de cada una de las actividades de precampaña realizadas por nuestro precandidato a la Presidencia de la República, pese a no contar con ingresos por financiamiento público. De ahí que pagará a sus proveedores con cargo al financiamiento público del 2018 y lo informará oportuna y puntualmente al Instituto Nacional Electoral.

Las adecuaciones presupuestarias de nuestro partido y la salud financiera nos han permitido ser solidarios con nuestro país en momentos de extrema urgencia, resultado de los sismos de septiembre, sin por esto faltar al firme compromiso de actuar de frente al escrutinio de las autoridades y la ciudadanía en general, con transparencia.

*Foto cortesía de economíahoy.mx