PRI presentará amparos por recursos de estancias infantiles

Aguascalientes, Ags.-La Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional Noma Guel Saldívar, adelantó esta tarde que promoverá amparos de madres de familia para que el recurso de las Estancias Infantiles del Gobierno Federal sigan llegando de manera directa a estos lugares y no a otras manos.

La legisladora reveló que las reglas de operación de este programa ya se publicaron, donde no está contemplado Aguascalientes para la entrega de mil 600 pesos bimestrales que se entregarían a los familiares que cuiden a los niños.

“Es importante puntualizar que estos amparos no son para que las estancias no cierren sus puertas, estos amparos son exclusivos para que sigan llegando los recursos para el lugar donde estaban originalmente destinados”.

Guel Saldívar, explicó que se estará apoyando de los diputados priistas locales para la promoción de estos amparos de madres que consideren que se vean afectados, así como en su misma casa de gestión estará atenta a la recepción de los afectados donde solo se requiere de copia de identificación de uno de los padres, acta de nacimiento y el comprobante de la estancia a la que asistían.

Concluyó informando que localmente se afectará hasta 190 estancias con esta mala decisión de la autoridad de quitarles el presupuesto, así como a más de 4 mil niños.