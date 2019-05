PRI no utilizará como bandera política el tema del transporte urbano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras lamentar el exceso de fuerza con el que actuaron policías estatales para retirar a concesionarios de camiones urbanos, choferes, mujeres y hasta niños que se manifestaban este pasado lunes en el primer cuadro de la ciudad, el Presidente del PRI Enrique Juárez, aseguró que su partido no utilizará como bandera política el tema del trasporte urbano o de la movilidad en estas elecciones.

“El PRI no sacará raja política de este tema, nosotros lo que pedimos es que se abra una mesa de diálogo que pueda ser convocada por el propio gobierno donde se escuche todos los puntos de vista de la sociedad en general para que este tema de la renovación y cambio radical del transporte público en Aguascalientes sea con las menores afectaciones, para cientos de familias que dependen de este servicio y para la comodidad de millones de usuarios del mismo”.

Consideró que es un tema delicado e importante para la comunidad, donde el PRI hará propuestas a través de su candidato Netza Ventura. pero en calidad de propuestas y no en un afán de aprovecharse políticamente en esta elecciones del tema.

Finalmente, apuntó que fuera de este asunto si observa que al gobierno estatal le faltan interlocutores efectivos para evitar problemas de violencia como lo sucedido este pasado lunes y que ya había sucedido con lo del paso a desnivel de Colinas del Rio.