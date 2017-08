PRI busca distraer al electorado con presidenciables “ciudadanos“:Herrera

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Fernando Herrera Avila, líder de los senadores del PAN en la Cámara Alta, aseguró que los nombres de Meade, Narro o Nuño, son apellidos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “son una estrategia para proteger al verdadero tapado, al alfil del presidente de la República, porque ese instituto político continúa con la misma directriz de siempre; es la misma gata pero revolcada”.

Además, el legislador federal si bien aseveró que no tiene ni idea de quién pueda ser ese tapado, “porque no me interesa, debido a que le vamos a ganar”, dejó claro que todo lo que venga del PRI le genera suma desconfianza porque se trata de un régimen corrupto y deficiente que le ha pagado mal a todos los mexicanos.

Quien fuera priista en su juventud, por otro lado, indicó que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, deberá conseguir mejores convenios a nivel federal, para que el presupuesto termine por alcanzar con la finalidad de establecer, de una buena vez, el Tribunal Electoral de la entidad. “Entiendo que existen ciertas restricciones en este sentido, pero la utilidad de este organismo está perfectamente acreditada”, comentó.

A pesar de las voces en contra de la implementación de este organismo, incluso la del propio Orozco Sandoval, insistió que, si bien no es algo que pueda gustarle a las partes involucradas en algún asunto de controversia, “sirve para encontrar un punto de concordancia y así, beneficiar al estado democrático del estado”.