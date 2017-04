Presupuesto para disminuir suicidios en Ags., el mismo de hace 16 años

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Aunque las cifras de suicidios en Aguascalientes cada año van a la alza, a las autoridades de gobierno pareciera no interesarles, pues los programas preventivos prácticamente no se dan a conocer y los recursos que se invierten no son suficientes.

Como muestra está que desde el año 2001 se reciben 2 millones 560 mil pesos y año con año se maneja prácticamente la misma cantidad con alguna ligera variación, según reconoce el comisionado de la CONADIC en Aguascalientes, Roberto Anaya.

No obstante, el presupuesto no sólo es para la realización de campañas de prevención del suicidio sino también para pagar la nómina de los nueve psicólogos que forman parte del servicio de emergencias 911 y en el C-4 municipal.

“Tenemos esta cantidad de dinero que permite contratar a 20 personas con actividades que también van a escuelas, te estoy hablando de lo que es 911, también tenemos personal que va a escuelas los psicólogos que están en el C4 y son personas que están orientados a identificar y también estamos iniciando procesos de transferencia del conocimiento, le estamos llamando así con personal de los centros escolares”.

En lo que va del año, los psicólogos que atienden a presuicidas y familiares a través del 911 han registrado 171 personas con ideación de suicidio y otros 171 que han pasado por un intento de quitarse la vida, concluyó Roberto Anaya.