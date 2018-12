Presume SSPE disminución hasta del 80% en abigeato

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Según el Secretario de Seguridad Pública del Estado Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el robo tipo abigeato se ha disminuido en más del 80% en Aguascalientes.

Indicó que este delito era un problema serio en la entidad a su llegada al cargo, donde se tomaron cartas en el asunto y se delinearon las estrategias pertinentes para bajar la incidencia delictiva.

Advirtió que aunque molesten las detenciones que se están realizando cuando se detectan unidades trasladando ganado se seguirán realizado, aplicando aseguramientos de los animales en caso de que no cuenten con sus respectivos papeles o el llamado aretado.

Reveló que los mismos ganaderos en su momento solicitaron que se bajara con la intensidad de los operativos, aunque se les dejo en claro que como servidores públicos tienen la obligación de actuar conforme a la ley.

“Estamos en todos lados al pendiente, detenemos a diario unidades que trasladan ganado y si no traen sus papeles en regla, su aretado, pues, con la pena los ponemos a disposición del ministerio público y aunque luego se compruebe la propiedad en el momento tenemos que actuar”.

El jefe policiaco no descarta la operación de algunas bandas provenientes de otras entidades que acechan a los ranchos, esto luego de un incidente que se diera en Jesús María donde delincuentes llevaban hasta camiones y ya tenían arriba de 26 cabezas de ganado, aunque luego de una rápida intervención policiaca se les logró asegurar.