Presionarán a SCT para colocación de plumas en cruce ferroviario

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, adelantó que estarán ejerciendo presión a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la propia empresa Ferromex para la colocación inmediata de plumas en cruces ferroviarios para evitar más accidentes.

En particular en la comunidad de Coyotes consideró que son urgentes estos mecanismos de seguridad al estar considerado como un punto rojo, por lo que se insistirá en que a la brevedad se tomen cartas en el asunto para evitar más tragedias como la ocurrida en esta semana donde una pipa de combustible se le atravesó al paso del tren dejando como saldo dos personas fallecidas.

Indicó que se han tenido platicas permanentes con los pobladores, quienes incluso cerraron el acceso a su comunidad, donde se les ha hecho ofrecimientos para sostener mesas de diálogo con Pemex y Ferromex, buscando mecanismos para consolidar estas plumas que son necesarias en esta zona en particular.

El funcionario, indicó que se registran por lo menos tres incidentes graves en las últimas fechas en dicha zona donde se involucra al tren y a unidades pesadas, aunque no han sido las únicas pues también se han dado accidentes menores.

“Estaremos presionando para que se de la primera medida preventiva que es la pluma, definitivamente no esperaremos a que se den más tragedias, es urgente dar una solución a un problema latente que se tiene en ese punto”.