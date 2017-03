Presidente de Islandia busca prohibir la piña como ingrediente en las pizzas

Qué.es

Islandia.- Guðni Th. Jóhannesson, presidente de Islandia, dio una charla con estudiantes en la ciudad de Akurey cuando expresó su opinión sobre la presencia de la piña en las pizzas.

El máximo mandatario de Islandia estaba respondiendo a diferentes preguntas cuando uno de los alumnos allí presentes le hizo la siguiente pregunta: “¿Qué opina de la pizza en la piña?”. De esta manera el alumno abrió el debate sobre esta polémica.

El presidente islandés, lejos de rehuir la pregunta, contestó dejando claro su desacuerdo con la presencia de ese ingrediente en las pizzas. Jóhannesson aseguró que si él pudiera crearía una ley que prohibiese la piña en las pizzas de todo el país.

Los medios de comunicación nacionales recogieron las declaraciones del presidente convirtiendo el asunto en una crisis presidencial. Aunque todo era una broma, el presidente se ha visto obligado a zanjar la polémica a través de su Facebook: “Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado”.

Su respuesta hizo estallar el debate sobre ésta polémica en las redes sociales donde los internautas expresaron su opinión bajo el hashtag #piñapizza haciéndolo tendencia y dividiéndose a favor y en contra de la receta.