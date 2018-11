Presidente de comisión de Asuntos Migratorios desconoce estancamiento de Ley de Migrantes para el estado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado Cuauhtémoc Cardona Campos, presidente de la comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso, dijo desconocer las razones del estancamiento de la propuesta para la Ley de Atención al Migrante que según algunos legisladores lleva más de medio año en la congeladora.

“No sabría decirlo, a lo mejor los compañeros no se han puesto de acuerdo”, comentó en entrevista el también legislador por Morena.

Cardona Campos mencionó que se buscará llevar a cabo las sesiones para que el tema pueda caminar a la brevedad.

– ¿Podría salir este año?

– A lo mejor sí. Yo pienso que sí, he hablado con algunos y parece que sí.

Apenas a inicios de la semana Elsa Amabel Landín Olivares, coordinadora de la fracción del PRI en el Poder Legislativo, reveló que la propuesta de Ley de Atención al Migrante sumaría más de ocho meses detenida; añadiendo que no se le habría dado una justificación en torno a este retraso.

El diputado de Morena presentó recientemente un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado prever apoyo hacia un posible paso de la caravana de migrantes centroamericanos por Aguascalientes.

– ¿Ha hablado con alguno de los integrantes de la comisión migrante del Congreso?

– Vamos a tener la sesión el lunes y ahí definimos todo.