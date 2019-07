Presenta López Obrador a nuevo Secretario de Hacienda

Excélsior

Ciudad de México.- Luego de la carta difundida por Carlos Urzúa en la que rechaza las políticas económicas tomadas en la actual administración y presenta su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó ésta y presentó a Arturo Herrera como nuevo titular.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente reconoció que Urzúa Macías no está conforme con las políticas que se llevan a cabo y que son distintas a las que se han “impuesto” desde hace 33 años.

“Como es una transformación a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio de verdad, transformación, no simulación”, aseguró.

En la grabación, López Obrador afirma que los cambios que realiza su administración, en ocasiones, causan ruido incluso al interior de su equipo de trabajo, no obstante, el gobierno debe continuar su actuación con seguridad.

“Como se están llevando a cabo estos cambios, siembran, rechinan, y hay a veces la incomprensión, dudas o titubeos incluso al interior del mismo equipo y debemos que actuar con aplomo y por eso acepto la renuncia”, afirma en el video.

Debido a ello, el presidente nombró al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, como titular de la secretaría, ya que lo calificó como una persona preparada, sensible y con dimensión social.

“Es un ascenso, es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, del pueblo y al servicio, en especial, de la gente humilde, de la gente pobre, para que generemos riqueza para distribuir la riqueza, no se trata de crecer por crecer, sino de que haya crecimiento económico y bienestar; desarrollo”, afirma.

Arturo Herrera Gutiérrez, quien ya fungió como secretario de Finanzas en el entonces Distrito Federal, en el momento en el que López Obrador era Jefe de Gobierno, cuenta con estudios económicos en la Universidad Metropolitana, además tiene una maestría en Economía en el Colegio de México y está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York.

“Acepto con mucha ilusión esta gran responsabilidad. Nuestro país es uno de grandes cosas, pero con carencias y contrastes y es justo en el área de la desigualdad en la que tenemos que trabajar”, aseguró el nuestro secretario.

Aquí la nota: Excélsior