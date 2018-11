Prepárate para el reguetón cinematográfico: Maluma tendrá su propia película

Cultura Colectiva

Primero, el cambio de look. Las críticas se dividieron cuando Maluma subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que lucía una larga cabellera rubia que, de inmediato, provocó las reacciones a través de redes sociales, en donde se le llegó a comparar con quien fuera líder de Nirvana, Kurt Cobain.

Después, el reguetonero colombiano causó polémica porque Madonna también criticó su cabello rubio con un comentario en Instagram. Ahora, Maluma vuelve a ser noticia al confirmarse que se lanzará una película como narrativa de cómo ascendió a la fama mundial y todo como parte de una producción original de YouTube. ¿Qué te parece? ¿La verías?

La trama comienza en el 2014

Fueron tres los años en los que YouTube se encargó de documentar el día a día en la vida de Maluma para poder filmar esta película. Desde el 2014, el productor Sergio Pizzolante, recopiló material junto al director Jessy Terrero y ahora ese trabajo se convirtió en una película próxima a estrenarse. ¿El nombre? “Maluma: el arte de soñar”

Felices los cuatro

Maluma, YouTube, Sergio Pizzolante y Jessy Terrero se encuentran tan satisfechos con esta película, que saben que será todo un éxito, tal y como lo ha sido la carrera del colombiano en los últimos años.

“Cuando iniciamos, sus conciertos eran para tres mil o cuatro mil personas. Ahora hace sold out de 40 mil”, comentó Pizzolante al diario El Universal. “No tuvimos suerte, sino que vimos el artista global que iba a ser”, agregó.

Y esa misma visión fue la que los llevó a realizar esta película que aún no tiene fecha de estreno. “Lo empezamos a seguir en múltiples locaciones, desde Argentina, Europa, México, Norteamérica y se van a grabar todavía un par de cosas antes de terminar el año”, sentenció el productor ejecutivo.

De acuerdo a los productores, podremos ver el lado humano de Maluma en esta película. (Foto: Los 40 principales)

El lado humano de Juan Luis Londoño

Pero, primero, ¿quién es Juan Luis Londoño? Este es el nombre real de Maluma, quien se caracteriza no sólo por interpretar reguetón, sino también por hacer polémica con él.

Observar el lado humano del colombiano a quien sólo se le ve en redes sociales, en reality shows o en conciertos por el mundo, será un plus que los productores y directores de la película quieren resaltar. “Se va a ver su familia, qué lo mueve y no diría (faceta de ) deprimido, diría humano, sin máscara, íntimo; también hay invitados especiales, pero no puedo decir nada, porque si no, me cuelgan”, bromeó Pizzolante.