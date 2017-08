Preocupante el tema de inseguridad en Aguascalientes: PANAL

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inquieta el tema de la seguridad pública en Aguascalientes, reconoció Arturo Fernández Estrada, diputado del Partido Nueva Alianza, quien propuso mayor colaboración entre los tres poderes del estado.

“Yo creo que es un tema la verdad muy preocupante. Es un tema que debemos de armonizar las cosas, aquí es un factor de hacia dónde agarrar el problema de raíz”, comentó el legislador en entrevista grupal.

No obstante, el diputado descartó abonar en la controversia suscitada públicamente entre el gobernador Martín Orozco Sandoval y la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel, en torno al desempeño de la corporación de seguridad municipal.

“No sería de mi parte criticar el funcionamiento de los dos, pero sí estar en la expectativa de ver en qué podemos ayudar y nosotros como legisladores armonizar en el tema”, expresó Fernández Estrada.

– ¿No hay riesgo de que comiencen a aventarse la pelotita?

– Creo que no, aquí yo veo una cuestión de voluntad, de trabajo, donde están consientes de que ha crecido pero sí decir que es nuestra función apoyar, no criticarlos a ellos y ver cómo buscar soluciones, porque el tiempo avanza y no sería ver quien tiene la culpa.

A inicio de la semana, el gobernador Orozco manifestó que había “un serio problema” en Seguridad Municipal; en tanto que la alcaldesa Jiménez respondió que la corporación ha venido cumpliendo con sus labores.