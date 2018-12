Premian a deportistas destacados de la “Interprepas 2018”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) Manuel Aceves Rubio galardonó a los ganadores de la Liga Estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior “Interprepas 2018” entregando trofeo y reconocimiento a los primeros lugares de las seis disciplinas.

En su mensaje el Director General del IDEA agradeció a los más de 2mil 676 alumnos, integrados en 162 equipos los diferentes subsistemas de Educación Media Superior en los once municipios al interior del Estado por su compromiso, entrega y gran espíritu deportivo mostrado durante los 9 meses de competencia dentro de la Liga Interprepas.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditoria Jesús Reyes Heroles del IDEA, galardonando en la disciplina de voleibol femenil a la Escuela Normal de Aguascalientes turno matutino quien logra el primer lugar; en segundo lugar el Centro de Educación Media de la UAA (CEMUAA) turno matutino fue el premiado y dejando en tercer lugar al Colegio Marista Equipo “C”; en tanto para los varoniles se destacó en primera posición el CEMUAA turno matutino, en segundo lugar CEMUAA turno vespertino y para la tercera posición el CECyTEA Plantel “San José de Gracia”.

En la disciplina de Fútbol Soccer Femenil el primer lugar fue para Centro de Enseñanza “Francisco I. Madero”, en segundo lugar CECyTEA Plantel “Calvillo” y en un tercer lugar el Bachillerato del Deporte; en la rama varonil el Bachillerato del Deporte se cuelga la medalla de oro, dejando en segundo lugar a la Preparatoria “Las Americas” y en un tercer peldaño al Colegio Marista.

Para el fútbol 7 varonil los ganadores fueron el Centro Escolar El Encino Equipo “B” con el primer lugar, Preparatoria “José María Morelos y Pavón” se queda con el segundo lugar y el Centro Escolar El Encino Equipo “A” fue quienes logran quedarse con el tercer lugar.

En el Béisbol se destacó con medalla de oro a la Preparatoria “Las Américas”, la plata se la lleva el CBTA no. 40 “José Guadalupe Posada” Plantel Villa Juárez y en tercer lugar el CECyTEA Plantel “San Francisco de los Romo”.

El CECyTEA Plantel “San Francisco de los Romo” también fue ganador del primer lugar en la disciplina de Softbol, dejando en segundo peldaño a CECyTEA Plantel “Pabellón de Arteaga” y en un tercer lugar al CBTIS no. 39 “Leona Vicario”.

Para el Baloncesto, se premiaron únicamente los dos primeros lugares, destacándose en la rama varonil el Centro de Enseñanza “Francisco I. Madero” Equipo “B” y en segundo lugar el Equipo “A” de la misma institución; de igual manera en la rama femenil fueron ganadores del primer lugar dejando en una segunda posición al CEMUAA.

Entre las autoridades que asistieron a la premiación se destacó la asistencia de Julio Cesar Medina Delgado, Secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado; Alan Francisco Salvador López, Jefe del Departamento de Deportes del Centro de educación Media de la UAA; Teresa de Jesús Ramírez Gómez, Directora General de la Escuela Normal del Estado; Noe García Gómez Subdirector de Ecuación Media y Superior en el IEA; entre otros.