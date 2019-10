‘Preferiría ser dueño del América, sobre Chivas’: Fox

Redacción

Ciudad de México.-El ex Presidente panista Vicente Fox, causó polémica tras desmentir rumores que lo colocaban con próximo propietario de Chivas, y es que el mismo escribió mediante su cuenta de Twitter que por encima del Rebaño Sagrado prefería ser propietario del odiado rival el América.

Luego de que Google pusiera a Vicente Fox como nuevo dueño de Chivas, el expresidente de México aclaró la situación y aseguró que preferiría ser propietario del máximo rival rojiblanco, el América.

A través de Twitter, el exmandatario lanzó un mensaje contundente: “La verdad preferiría al América y mejor aún al Real Madrid”, en referencia a un screen shot de un encabezado que lo ponía como mandamás del Rebaño.

La respuesta de los tuiteros no se hizo esperar y muchos aficionados de ambos equipos mostraron que Vicente Fox no es de su agrado.

“Bendito sea Dios que es mentira y le gusta el América. Se le nota a leguas lo corrientón, marihuano y lacra”, escribió uno de ello

Con información de Récord