Preferencias electorales quedan fuera de tema del transporte urbano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El tema de transporte público urbano no debe verse como botín político de cara al cierre de las campañas políticas, consideró el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

Cuestionado sobre algunas arengas que se dieron el pasado lunes cuando concesionarios y choferes tomaron la calle de Madero para protestar en el sentido de que no se votara por el PAN, el servidor público dijo que será respetuoso del tema de preferencias.

“Yo tengo que ser respetuoso de hablar de preferencias o tendencias, lo único que le digo es que a la sociedad la mayor garantía que se le puede dar es la aplicación de la ley y eso se hizo”.

Así mismo, hizo el comentario que en este tema que se se está dando no hay ninguna consigna para afectar al chofer, al cual se buscará protegerlo en todos los sentidos desde buscarles acomodo a los que se haya visto afectados, y a los que están en activo se buscará que trabajen en condiciones óptimas previéndose la instalación de paraderos modernos para el descanso de los mismos, entre otras acciones.