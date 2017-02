Positivo eliminar Juntas de Conciliación y Arbitraje: Ponche Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A favor de la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se pronunció Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes.

En este punto, reconoció ser uno de los pocos titulares de un poder judicial que ve con buenos ojos los movimientos; señalando por otro lado que también existe resistencia de parte de diversos actores.

“Desde luego que es cierto. No todos ven con buenos ojos los cambios y hay gente que se resisten al tema. Si me preguntan, en lo personal que me gusta el tema de carácter laboral. Yo trabajé en la Junta de Conciliación, conozco la labor que se hace y quizás por eso sea uno de los pocos presidentes de tribunales a nivel nacional que lo considere un acierto”, comentó.

Entrevistado poco antes de rendir un informe de labores ante titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Ponce Sánchez recordó que anteriormente se han dado reformas en otros ámbitos como materia penal que resultaron productivos.

“Esto vendrá a darle una nueva dimensión y mayor agilidad para mejorar la justicia laboral. De pronto estas coyunturas generan nuevos temas de profesionalismo, modernizar las leyes, infraestructura y ordenamiento que permitirán una mayor celeridad en los procesos”, recalcó.

El viernes último, el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma constitucional que otorga plazo de un año para la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que serán sustituidas por juzgados del Poder Judicial.

El titular del Supremo Tribunal en el estado insistió que no debe existir temor: “trae sus complicaciones como se está operando actualmente, pero va a ser una buena coyuntura para mejorar la justicia laboral”.