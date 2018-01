Portera de Morelos busca ser titular con Necaxa

Diario de Morelos, Aguascalientes, Ags.- La meta de la portera morelense Wendy Gallardo en su segunda oportunidad dentro de la Liga MX Femenil es la de ser titular con los Rayos del Necaxa.

Lo anterior lo señaló la tlahuica en entrevista con Diario de Morelos, destacando que llegó con las rojiblancas al probarse durante dos semanas tras salir del Toluca.

“Me enteré de que habría visorias y decidí venir (a Aguascalientes) porque claramente no quería dejar mi sueño (ser futbolista profesional). Esto fue hace un mes, duré dos semanas para firmar contrato y será por un año.

“Ha sido un cambio muy drástico, ya que el estar lejos de la familia me llega a pesar un poco, pero soy muy feliz aquí; me he acoplado muy bien al equipo, me gusta lo que hago, cada día quiero ser mejor para poder lograr y alcanzar mis metas, ya que esto solo es un escalón de muchos que me quedan por subir”, dijo.

Wen sabe que la competencia será bastante en el arco de los Rayos, ya que su compañera Cintia Monreal tiene mucha calidad.

“Me siento súper bien, tengo muy buena competencia por delante, mi compañera Cintia dio un excelente torneo, es muy buena, sé reconocerlo, pero para mí no es impedimento, ya que cuando tenga la primera oportunidad de estar bajo los tres postes y debutar con el equipo Necaxa la aprovecharé al doscientos por ciento y daré lo mejor de mí, porque claro, ser titular es mi mayor meta con este gran club”, añadió.

Por último, la nacida en Cuernavaca señaló que tanto la arquera morelense Pamela Tajonar, que milita en la Liga de España, y la mexiquense Cecilia Santiago son a las que más ha admirado. Su deseo es consolidarse en el futbol femenil en México y después de eso probar suerte en el extranjero.

