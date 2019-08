“Pórtense bien”; recomienda AMLO al CJNG tras publicación de un video de amenazas

Radio Fórmula

Ciudad de México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los grupos delictivos para que se porten bien y que no afecten a los demás, pues afirma que no es vida andar en la clandestinidad.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre el video que se difundió de “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que vincularon al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Debido a lo anterior, el presidente afirmó, se toma con precaución y que pese a que su gobierno está enterado de todo lo que sucede, “no consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar (en el video), pues no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad”.

Debe haber respeto a las autoridades, no se debe agredir ni llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos… es inhumano hacerle daño al prójimo”, aseveró López Obrador.

Asimismo, hizo un llamado a todos los integrantes para que no realicen dichas actividades, que “se porten bien” y sobre todo que no afecten a los demás, en especial a sus propias familias.

Que piensen en ellos mismos, no es vida andar en la clandestinidad, escondiéndose… Provocan sufrimiento a su familia y a las madres, que son las que sufren más”, afirmó el titular del ejecutivo, al tiempo que destacó que el estilo de vida de los narcotraficantes como el dinero, las joyas, los autos último modelo “son un lujo barato y ridículo”.

Debido a lo anterior, Andrés Manuel informó que realizará diversas campañas contra la droga y las consecuencias que suceden por consumirlas.