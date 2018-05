Porra del Necaxa amaga con no asistir al estadio si venden a Barovero

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La barra Sobredosis Albirroja del Necaxa integrada por unos 400 porristas, amagó a la directiva con no acudir al estadio, no renovar bonos, no comprar productos oficiales, ni jerseys, de concretarse la venta del portero argentino Marcelo Barovero al Monterrey, como se ha mencionado en las últimas horas.

Los seguidores de los Rayos exigen respeto a la afición y piden que vengan refuerzos de primer nivel.

En redes sociales los fieles del Necaxa señalan que si en todo caso ya se tomó la decisión de vender al capitán del equipo, la oportunidad bajo los tres palos se le de a Yosgarth Gutiérrez segundo arquero del equipo y rechazan la posible llegada del veterano Óscar ‘Conejo’ Pérez.

“No vayan a salir con el ‘Conejo’ o con que van a traer a Joel Huiqui o que quieran volver a poner a jugar a ‘Kikín’ Fonseca”, lamentan los afligidos necaxistas en redes sociales.