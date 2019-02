Por venganza ejecución de “El Pariente”: Fiscalía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del estado, Jesús Figueroa Ortega no descartó la venganza como uno de los móviles en el homicidio de Óscar Navarro, mejor conocido como “El Pariente”.

“Hasta ahora se sabe que una sola persona actúo al momento de la ejecución; sin embargo no descarto que más individuos pudieron haber estado merodeando, lo que sí es que lo habían estado estudiando, actuaron fuera de su casa, sabían que ahí estaba, no fue casualidad que lo hayan ejecutado lo tenían estudiado perfectamente ubicado, no hubo confusión pues directamente se fueron contra él”.

Reveló que se encontraron 11 heridas en el cuerpo del empresario, propietario de las dulcerías “El Pariente” y dedicado a negocios del espectáculo, aunque aclaró que pudieran ser algunas de ellas provocadas por un solo proyectil, donde mencionó que se le disparó a quemarropa con una arma calibre 40 dónde por la distancia de los tiros inminentemente fueron letales.

Se comprometió a llegar hasta el fondo de las investigaciones, comentando que ya entraron en contacto con la familia.

Para finalizar, cuestionó el hecho de que ni una sola patrulla estuviera cercana al lugar de los hechos en la calle de Valentín Gómez Farías en el barrio de Guadalupe y cuando llegaron ya lo hicieron de forma tardía, lamentablemente.