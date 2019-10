Por sí tenían el pendiente dice GAE que aspira a seguir en la política

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex alcalde priista de Aguascalientes Gabriel Arellano Espinoza, no descarta volver a la vida política, asegurando que a sus 57 años está en madurez y plenitud de aportarle aún al estado y a la ciudad.

“Pues mira, esto no es gripa (…), a los que nos gusta la política no es una gripa que a los cuatro días ya se acabó, esto lo llevamos siempre; mi tiempo fue en su momento, pero no descarto seguir participando”.

-¿Tienes acercamientos con algún partido u otra vez como independiente?

-Bueno, ahorita es un tema que no a todo mundo le interesa la política partidaria y más por lo pleitos en los partidos, pero yo lo que hago es estar con la gente que nos ha apoyado, entonces estoy activo en las colonias populares.

-¿Por Morena buscaría algún puesto en las próximas elecciones?

-No mira, pues yo he ido por todo, pero ahorita no hay nada, a nadie le interesa hablar de eleciones ahorita, como que estamos alejados.

-¿Pero respiras?

-No, bueno, te digo que siempre me ha gustado esto.