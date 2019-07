Por sí le interesa. El PVEM está en quiebra en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El Partido Verde se quedará sin recursos económicos los próximos seis meses y por tanto no podrá solventar los gastos que conlleva operar un organismo político debido a una resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde determinó que se deberán de pagar más de medio millón de pesos al pillo Marte Eduardo Robles Sandoval ex colaborador del PVEM, así lo denunció el recién nombrado Secretario General del PVEM, Misael Girón Montoya.

El recién nombrado secretario general interino indicó que recibió al partido en quiebra financiera debido a un acuerdo que fraguaron Marte Eduardo Robles Sandoval y Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, conjuntamente con Cecilia Águila, ex secretaria de finanzas, por lo que ya no se dispondrá del total de recursos que eroga mes con mes para la realización de diversas actividades ya que se deberá de pagar más de medio millón de pesos por una demanda laboral que ganó Robles Sandoval con trampas y mentiras junto con ex colaboradores.

Recordó que Marte Robles Sandoval entabló una demanda laboral en el 2016 en contra del Partido Verde por despido injustificado, poco antes de que Gilberto Gutiérrez Gutiérrez renunciara al partido; durante el proceso argumentó que ganaba entre semana más 800 pesos diarios y los sábados mil 600 y domingos 2 mil 400, sumando más de 20 mil pesos mensuales.

Misael Girón Montoya, dirigente local del PVEM en Aguascalientes detalló que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje nunca se presentaron los recibos por dicha cantidad, ni la nómina,; sin embargo, aclaró que esta instancia simplemente avaló los argumentos de Marte Robles sin presentar documento alguno y de lo dicho de voz de Gilberto Gutiérrez quien era el Secretario General del PVEM de que era cierto lo que se le pagaba esa cantidad.

Por tal motivo, dijo, durante lo que resta del año deberá de liquidar esa deuda que es de 550 mil pesos, dejando al partido sin posibilidad de pagar el agua, la luz, la telefonía, renta de oficina y de operar varios programas que se estaban llevado a cabo.

El dirigente local del PVEM, Misael Girón Montoya recordó que Marte Eduardo Robles se le descubrió que en campañas pasadas trabajó para otros organismos políticos afectado la votación del PVEM, “era candidato y presidente del comité municipal de Jesús María, por lo que al momento de cuestionarle su actuar, optó por irse del partido y no regresar hasta que llegó la demanda laboral de Robles Sandoval”.