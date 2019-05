Por recortes presupuestales, servicios de salud podrían colapsarse: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Podría colapsarse el sistema de salud por recortes presupuestales federales, advirtió el Gobernador Martin Orozco Sandoval, quien reveló de un déficit para el estado en la materia hasta de 500 millones de pesos.

-¿En su momento cuando se inauguró la clínica 3 del IMSS se dijo que ya se debería pensar en una cuarta?

-¡Mmmm! No pues no, la verdad es que es una circunstancia muy compleja, el tema del sector salud se nos puede colapsar y nos va a pegar a los estados, creo que el gobierno federal tiene que actuar con mayor estrategia en el tema de salud, ósea, para mí ya es el pensar que puedo llegar a octubre con 500 millones de déficit, ósea, ya es algo preocupante, por eso estoy tomando las medidas pertinentes, pero si es muy complejo.

La problemática en materia de salud que se vive en la federación pega también a los estados, donde para el caso de Aguascalientes se atiende a Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y hasta San Luis Potosí, donde aunque en el caso del IMSS que se tiene un buen delegado en la entidad como es Diego Martínez Parra, con las circunstancias que vive la institución difícilmente el mismo puede hacer algo.

Subrayó que en el caso de la conclusión del Hospital de Pabellón de Arteaga, este fue un compromiso de la federación de que se concluiría en esta administración federal, remarcando que si bien ya no aspira a concretar un nuevo nosocomio, por lo menos buscará que desde la federación se envíen recursos para la operación del Hospital Miguel Hidalgo que enfrenta problemas serios en materia presupuestaria.