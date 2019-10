Por recortes contemplan ajustes de nómina en Municipio de Jesús María

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Como medida para hacerle frente a los recortes presupuestales provenientes de la federación, el Ayuntamiento de Jesús María contemplará tomar medidas de austeridad, incentivar la cultura de pago en la ciudadanía y realizar ajustes dentro de la nómina.

El presidente municipal, Antonio Arámbula, explicó para El Clarinete que se trabajará de manera creativa para hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos municipales. De esta forma, se contemplarán algunos cambios dentro del trabajo del Ayuntamiento.

“Tendremos que necesariamente hacer un ajuste en los gastos propios, que es ajustarnos el pantalón en los recursos que ya no nos van a llegar y en esa misma medida ajustar la nómina, ajustar los gastos innecesarios, quitar a lo mejor programas que no sean tan importantes, ¿para qué? Para que nos alcance el dinero”.

Al cuestionarle sobre si se deberán contemplar despidos dentro de la plantilla laboral de la presidencia municipal, Arámbula explicó:

“Se darían cambios, uno que otro despido, pero la idea es que con el personal que tengamos, atender las áreas prioritarias y ayudarlos”.

El alcalde dijo que incluso habrá funcionarios que deberán realizar diferentes funciones en otras secretarías, haciendo un doble trabajo.

Por otro lado, el edil panista señaló que en definitiva no se buscará la creación o un aumento en los impuestos. Sin embargo, se buscará la manera de incentivar la cultura del pago en los ciudadanos que tengan cuentas pendientes con el municipio.

“No pienso subir los impuestos, mas que inflación, pero tenemos que fortalecer a los que no pagan, entonces tenemos que ver que la gente pueda pagar sin caer en los excesos de cobrare a la gente realmente vulnerable”.

Finalmente, Antonio Arámbula no descartó la posibilidad de aplicar medias de austeridad en algunos eventos culturales dentro de municipio, de manera que se contratarán, por ejemplo, grupos musicales que cobren menos que otros artistas de renombre.