¿Por qué los senos son tan atractivos para los hombres?

Cuando se estimulan los pezones de una mujer durante la lactancia, se libera un químico cerebral llamado oxitocina también conocida como “la droga del amor”. Esta sustancia ayuda a que la atención de la madre se enfoque en su bebé. Pero en los últimos años se ha descubierto que este circuito en los humanos no está reservado exclusivamente para beneficio de los infantes.

¿Por qué solo en los humanos? Al preguntarle por qué los otros mamíferos no sufrieron este cambio como los humanos, Young piensa que es porque nosotros formamos relaciones monógamas a diferencia del otro 97 % de los mamíferos.

“También puede tener que ver nuestra posición bípeda y el hecho de que nosotros tengamos sexo cara a cara, lo cual provee una mayor oportunidad para estimular los pezones. Los ratones de campo monógamos, por ejemplo, se aparean desde atrás y los pezones cuelgan en dirección al suelo, por eso no sucedió este cambio evolutivo. La naturaleza de nuestra sexualidad nos ha permitido mayor acceso a los senos”, señaló.

Sin embargo, la nueva teoría de Young tiene sus críticos. La antropóloga Fran Mascia-Lees de la Universidad Rutgers, quien ha escrito extensamente sobre el papel evolutivo de los senos, dice que no a todos los hombres se sienten atraídos por ellos: “Siempre es importante cuando los biólogos evolucionistas sugieren una razón universal para explicar un comportamiento o una emoción, pero ¿dónde quedan las razones culturales?”. En algunas culturas africanas, por ejemplo, las mujeres no se cubren los senos y los hombres no suelen encontrarlos tan estimulantes.

Young responde que solo porque las mujeres no se cubran “no significa que masajearlos y estimularlos no haga parte del ‘juego previo’ en estas culturas. Hasta ahora no hay muchos estudios que evalúen la estimulación de los senos en los momentos previos al sexo en un contexto antropológico”.