¿Por qué arde el Amazonas?

2019 registra casi un 60% más de puntos calientes que el año anterior

Anualmente, el Amazonas registra una temporada de incendios, que varía considerablemente de un año a otro y de un mes a otro. Sin embargo, el año 2019 destaca sobre los anteriores como el año más activo en esta región desde 2010, según datos del Earth Observatory de la NASA, que utiliza la actividad de los satélites para rastrear la actividad de los incendios sobre la Tierra.

Además, la cantidad de focos de incendios registrados en la Amazonia este año es casi un 60% mayor que los niveles observados en los últimos tres años, según un informe del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM) publicado el pasado 23 de agosto. En concreto, se han producido 1.790 puntos calientes este año, un 57% más que en 2018 y un 23% más que en 2016.

¿Es posible que la actividad climática haya sido la causa de estos incendios? Todo apunta a que no. En el informe del IPAM se concluye que el brote de un número récord de incendios se puede atribuir a la deforestación y no a la sequía; es decir, que las causas climáticas, si bien han podido agravar el problema, no son suficientes para explicar los incendios que arrasan hoy en Amazonas. Debemos acudir a causas antropológicas.