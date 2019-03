¿Por qué Apple siempre usa las 9:41 en su publicidad?

Tecnovedosos

Estados Unidos.- Apple suele mantener todo calculado. Incluso aquellos detalles que las pantallas de sus móviles muestran en las imágenes promocionales de los nuevos productos. Todo esto puede ser visto con solo acceder a la web oficial de la marca e ingresar en el apartado de ventas.

Todas las imágenes de los productos mantienen un estilo similar. Pero hay un detalle que es exactamente igual en todos los dispositivos nuevos que está disponibles para comprar. Se encuentra en sus pantallas y suele pasar desapercibido. Todos los dispositivos muestran la misma hora: 9:41.

Ese número se mantiene también en todos los comerciales de Apple sin importar el formato. Se puede observar tanto en prensa, tv o en publicidades online.

La razón fue revelada de la forma más inesperada. Scott Forstall, quien en algún momento trabajó en el equipo de desarrollo del sistema iOS, lo contó a Jon Manning, quien también trabajo como desarrollador, pero para la empresa australiana Secret Lab.

Todo estudiado

Forstall explicó que va de la mano con las presentaciones de los productos. Todas están diseñadas para que la gran revelación sea mostrada a los 40 minutos. Con esta estrategia, la marca busca que la hora mostrada en pantalla sea exactamente aquella que la audiencia ve en sus propios relojes. Pero nunca logran cumplir los 40 minutos exactos.

Por esta razón, las imágenes de los primeros iPhones mostraban las 9:42, pues fue el tiempo que tardaron. Exactamente dos minutos después de lo que se tenía previsto. Fue cambiado en el 2010 y se mantiene. En ese entonces, se presentaba el primer iPad, que mostró en pantalla las 9:41. Pues fue el tiempo que les tomó llegar a la gran presentación del nuevo producto.

A pesar de los cálculos, algunas presentaciones no se han realizado a las 9, por lo que la hora de muestra no ha sido a las 9:41. La presentación más reciente correspondía al iPhone X. La prensa fue invitada a las 10:00 am. La imagen fue revelada a las 10:41, una hora después de la hora que marca la pantalla.

La hora habitual se mantuvo en las imágenes pues tiene un significado para la compañía de la manzana. El 09 de enero de 2007 a las 9:00 am, Steve Jobs hizo una presentación que redireccionó la historia de Apple para siempre.

El empresario acertó al comentar que Apple estaba a punto de reinventar el futuro. Pocos minutos después de las 9:40, procedió a mostrar las imágenes del primer iPhone. Esa presentación quedó marcada en la historia de la compañía.