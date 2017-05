¿Por qué algunas mujeres no logran el orgasmo durante el sexo?

La República

CDMX.- El sexo es quizás uno de los momentos más placenteros en una relación. La pareja experimenta sensaciones que resultan gratificantes, sin embargo, existen casos en el que la mujer no logra alcanzar el orgasmo. ¿A qué se debe esto?

Miles de usuarios consideran que este problema se debe a que el hombre ya no atrae a su pareja o que el amor se haya terminado. Para encontrar respuestas a este dilema un estudio indicó cuáles serían las causas.

Según Rosario Castaño, directora de la Unidad de Psicología Clínica y de Sexología del Centro Médico Instituto Palacios de España, una mujer puede tener sexo sin orgasmo. Generalmente las causas de que esto ocurra, pasa por un tema psicológico.

“No debemos pensar sólo en traumas infantiles. Podría ser por una educación estricta donde las mujeres tienen que tener un papel subordinado al varón y además responder a unos estereotipos en los que una mujer respetable no debería manifestar ningún tipo de sensación o sentimiento sexual”, explicó.

Asimismo, indica que la anorgasmia puede estar unido a un carácter controlador, a mitos o miedos infundidos, o baja autoestima sexual.

“En estos casos, la mujer se adapta a los deseos y necesidades de su pareja y no consigue desinhibirse, no olvidemos que el orgasmo no deja de ser una autoafirmación de sí mismo, tanto en la mujer como en el varón”, añade.