Por no pagarles, Rosario Robles se queda sin abogados

Redacción

Ciudad de México.-Abogados en el caso de Rosario Robles han abandonado a su cliente debido a que no ha cubierto el pago de sus honorarios ante su ‘precaria situación económica’.

‘De manera conjunta, los miembros de los despachos ‘Bufete Hernández Barros Abogados’ y ‘Oléa & Oléa Abogados’ y, la Maestra Robles Berlanga, hemos decidido finiquitar la relación profesional’, indicaron en un comunicado.

Según informaron los abogados, esta renuncia se hará efectiva ‘en tanto la señora María del Rosario Robles Berlanga designe nuevos defensores particulares; ello, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo’.

Sus aún representantes reiteraron su confianza en que la exfuncionaria recuperará su libertad en el corto plazo y acusaron al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de mantenerla ‘ilegal y arbitrariamente privada de la libertad’.

“No es una simulación, ni algo mediático simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y no hemos recibido el pago, y pues lo dejamos en este momento que no hay algo de término… quisimos terminar la cosa del amparo para no dejar cosas pendientes que pudieran trascender en una agravio a su defensa”, dijo el abogado Julio Hernández Barros en entrevista con Radio Centro.

“El despacho de Oléa & Oléa deja de conocer a partir de hoy este asunto. Y ellos ya presentarán el lunes todos los escritos pertinentes para dar a conocer esto antes las autoridades que conocen del asunto, ante los jueces que conocen del asunto, ante los tribunales que han estado viendo esto”, explicó.

A penas este miércoles, la defensa de Robles ofreció una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que solicitaron un amparo contra la vinculación a proceso de la exfuncionaria, que este jueves fue admitido a trámite.

El día de ayer también, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto dio a conocer que se alistan dos demandas más en contra de la exfuncionaria peñista por el caso de “La Estafa Maestra”.

Con información de Expansión