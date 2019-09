Por inseguridad, empresarios de Aguascalientes dejan la opulencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Debido a los eventos de delincuencia e inseguridad en el estado de Aguascalientes, empresarios locales han realizado algunos cambios en sus hábitos y rutinas para evitar ser víctimas de los delincuentes, así lo informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Roberto Díaz Ruíz.

Asimismo, se han recibido algunos talleres de protección personal para prevención de actos delictivos.

También se han dejado de usar joyas o vehículos ostentosos para evitar ser un blanco fácil para el hampa.

“Se acabaron los tiempos de andar de ostentosos porque las ratas están a la orden del día, ya no podemos andar con el relojote de alto costo que a veces todavía no acabamos de pagar, ahora sí como se dice ya no nos colgamos la mano del metate para pasar desapercibidos”, mencionó.

Inclusive, dijo que hay empresarios que están llegando a cambiar de vehículo cada día, así como también están alternando sus rutas de traslado, dejando las rutinas que tradicionalmente se seguían.

“El entorno está complicado, ya nos cambio esto, debemos de tomar todas las medidas posibles y no ponernos de modo ante los embates de los delincuentes”, señaló.