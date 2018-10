Por inflación aumenta sector de la construcción sus precios de venta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Romero David, aseguró que debido al incremento en los precios de algunos insumos como los combustibles y la electricidad, los empresarios del sector han incrementado sus precios de venta final hasta en un 10%, sin embargo aseguran que en el cierre de año el aumento podría ser mayor.

Destacó que las alzas en estos rubros ha impactado directamente en la cotización de sus proyectos, un gasto muy complicado de soportar para los propios empresarios del sector.

“Tenemos que aumentar los precios de venta porque no nos da para el diésel de las máquinas y generadores. Y ya más de $20 está de miedo”.

No obstante, a pesar de la crisis económica que se vive en todo el país, en Aguascalientes no se han llegado a los extremos de que empresas de la construcción tengan que cerrar por los altos costos, aunque no deja de ser una situación que podría presentarse si la tendencia sigue yendo a la alza y no se adoptan las estrategias económicas adecuadas para solventar la problemática.

“Se está promoviendo el gas natural en los vehículos, si estamos pensando en cambiarnos. De $12 a $20, si estamos viendo la opción del gas natural. Ahorita no tengo ninguna que haya cerrado, si hay quienes tienen trabajo. Algunas con números rojos, otras bien, pero dependiendo donde te muevas, en la obra de gobierno, en la privada, la pública”, concluyó Romero David.