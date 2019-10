Por impunidad, más del 50% de las víctimas del delito no denuncian

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La falta de castigo a los delincuentes está generando impunidad que se ve reflejado en que más del 50% de las víctimas del delito no denuncian al considerar que no se va ha hacer nada en contra de los delincuentes, aseveró el Presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruíz.

El empresario, abundó en que menos del 10% de quienes cometen un delito llegan a pagarlo con penas corporales, lo cual es una cifra raquítica, considerando la cantidad delitos que se cometen.

“Es una realidad que la falta de castigo a los delincuentes está generando un grave problema de impunidad que está lastimando a la sociedad, quien molesta se está haciendo justicia por mano propia”.

Criticó que los derechos humanos contribuyan a la impunidad al defender más a los delincuentes que a les víctimas del delito.

“Esos mismos derechos humanos inhiben mucho la actuación de las policías, yo creo que se debe considerar que la víctima o el agredido también tienen derechos humanos, sin embargo erróneamente creo que se han fijado más en proteger los derechos humanos de los delincuentes que los de los ciudadanos”.

El empresario local, exigió que se aplique estrictamente la justicia y quien cometa un delito pague por el mismo para no caer en la impunidad que está lacerando a la población quien ve como los delincuentes salen en menos de 72 horas de prisión.