Por ignorancia cierran las puertas a espectáculo “Drag”: Freddy Ortega

El Sol de Puebla

CDMX.- El comediante Freddy Ortega lamentó que por ignorancia y desconocimiento le cierren las puertas a espectáculos de concepto “Drag queen” , como el que presentó ayer Anuar en el Teatro de la Ciudad: “queremos demostrar, que a pesar de que hay recintos en los que se negaron a abrir la puertas para este espectáculo por ignorancia, este espectáculo es de gran calidad. No saben que el teatro griego los hombres se tenían que vestir de mujer porque no se les permitía a las mujeres ser actrices y aquí por conceptos retrogradas se nos cerraron las puertas y me da mucha pena por ser poblano, me da mucha pena como mexicano, me da mucha pena como ciudadano”, dijo el comediante en rueda de prensa.

Cabe mencionar que la temática de “Drag queen”, consiste en presentar a artistas o cantantes masculinos que actúan con atuendos de mujer (peluca, zapatos de plataforma, maquillados, etc.) realizando actos con rasgos exageradamente femeninos.

Freddy, quien está respaldando el proyecto de Anuar (exparticipante de la Voz México), reiteró que sería un espectáculo de primera calidad: “es un espectáculo sorprendente, increíble, de un altísimo nivel. Mi hermano y yo estamos apostando por hacer en México cosas de calidad, actualmente también estamos apoyando como productores a ‘Bule Bule’”.

De la misma manera, el cantante defendió el proyecto asegurando que no es un proyecto grotesco, ni ofensivo: “estoy rodeado de gente hiper, mega talentosa que baila, en tacones, bailan a cappella, es maravilloso. Este surge a raíz de estar viajando, de hacer shows en otras partes del mundo y de salirme de México para probar las mieles del Circo Du Soleil, de estar en Nueva York, Las Vegas, en Europa y darme cuenta que en México necesitamos espectáculos de otra índole”.

“Anuar y sus andragjosas”, es un espectáculo en el que el cantante se hace acompañar de 17 actores que bailan, cantan y actúan, hacen stand up cómic, para ofrecer al público un espectáculo de muchísimo humor y comedia.