Por fraude en 2006 hay violencia, dice AMLO; Calderón le responde que se ponga a trabajar

Animal Político

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “el fraude electoral del 2006” es el culpable de la violencia que enfrenta actualmente el país.

En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario calificó como un error la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

“Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primera decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia”, señaló.

Según el presidente la decisión de Calderón fue como “pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, y eso desató esta violencia que todavía se padece, muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, por el fraude del 2006”.

Por esta razón, añadió el presidente, su gobierno actuará de otra manera, “con ética, con honestidad, con principios y con ideales”.

Tras estas declaraciones, el expresidente Felipe Calderón, en entrevista para Grupo Fórmula, recomendó a López Obrador que se “ponga a trabajar” en lugar de culpar a otros por los problemas que aquejan al país.

Calderón negó el fraude de 2006 afirmando que el presidente sigue haciendo referencia a dichas elecciones porque tiene “una especie de complejo que lo ha acompañado una buen parte de su vida (…) yo gané la presidencia por un margen muy estrecho pero con limpieza”.

El exmandatario señaló que después de tantos años de hacer acusaciones públicas, López Obrador nunca ha mostrado pruebas que confirmen un fraude “y si las tiene lo invito a que las presente para que se castigue a los responsables”.

Sobre las razones de la violencia e inseguridad en México, Calderón dijo que no fueron propiciadas por las acciones de su gobierno sino por un problema de fondo que es la presencia del crimen organizado dedicado al narcotráfico, que desde este siglo actúa bajo una lógica de domino territorial “y la disputa por ese control es lo que ha generado la violencia, los homicidios, las torturas”, además de afectaciones para el resto de la población como los secuestros y las extorsiones.

“En mi gobierno no existió una declaratoria de guerra contra el narcotráfico como él la dice y si tiene una copia del decreto que haya dado que lo muestre (…) simplemente el problema que él esta enfrentando de inseguridad tiene raíces semejantes al problema que yo enfrenté”.

Según Calderón con las acciones que su gobierno emprendió logró bajar las cifras de inseguridad en los últimos dos años de su gobierno y cree que si la administración actual no empieza a actuar de la misma forma no podrá acabar con el crimen organizado.

“Si el problema fuera que la estrategia que yo tuve por qué ahora que López Obrador declaró el fin de la guerra, como él lo dijo, porque hay tanto muerto (…) hay más de 100 homicidios al día y en junio hubo más de 3 mil asesinados, la cifra más alta de la que se tenga registro en los tiempos modernos de México”, acotó.

Para finalizar el expresidente exhortó a López Obrador a que cumpla con el deber que tiene de defender a la población y que asuma sus responsabilidades como presidente.

“Si de algo le sirve echarme la culpa de todo lo que le pasa, que lo haga, no tengo inconveniente, pero le sugiero respetuosamente que mejor se ponga a trabajar (…) va a cumplir un año en el cargo y la economía no le esta funcionando, tenemos un crecimiento de cero; los homicidios están casi al doble o por lo menos un tercio mas altos de cuando yo acabé la presidencia (…) creo que es momento de que se dedique a resolver los problemas de los mexicanos”.