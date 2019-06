Por error, transmiten en vivo a ministro con filtro de gatito

Excélsior

Ciudad de México.- Tomarse fotos y videos nunca había sido tan divertido como en la actualidad, sólo basta con dar un click para que nos aparezca un catálogo repleto de filtros divertidos.

Sin embargo, no son aptos para todas las ocasiones, mucho menos cuando de política se trata.

Esto lo aprendió a la mala el ministro de información de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán, Yousuf Shaukat Zai, quien se convirtió en víctima del filtro de gatito durante una conferencia transmitida a través de Facebook Live.

A su equipo de grabación se les olvidó quitar los filtros y en toda la conferencia apareció con tiernas orejas y bigotitos.

Todo esto fue transmitido por la cuenta oficial del ministro, quien eliminó la grabación después de darse cuenta del error.

El equipo del ministro dio a conocer en un comunicado que se trató de un “error humano”, asegurando que tomarán medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019