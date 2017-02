Por cara y excluyente cerrarán escuela de niños genio en Aguascalientes

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- En agosto de 2016, Francisco Chávez Rangel, exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), anunció un gran proyecto pionero en el país para desarrollar estudiantes con alto coeficiente intelectual, indicando que debido a la mala atención que se le daba a este sector, se perdían grandes mentes. Así, el Centro de Educación Integral para Altas Capacidades (CEIPAC), se presentó para albergar las ilusiones de 60 alumnos que entraban en esas características.

Menos de un año después, ese proyecto parece que no terminará por arrancar, debido a la postura de la nueva administración que considera esta visión como una exclusión en el ámbito educativo, algo que simplemente no pretenden apoyar. Además, Raúl Silva Pérezchica, titular del IEA, informó que solo por concepto de nómina se necesitan tres millones de pesos anules “y la gestión anterior no dejó dinero para esta escuela”.

Sin embargo, envió un mensaje de calma a los estudiantes, al dejar claro que no pretenden dejarlos tirados. “Terminaremos de construir y después veremos si es viable seguir o no”, recordando que se está haciendo cerca del parque el Cedazo. Insistió que la visión de la educación en México es integradora, por lo que los alumnos que se consideran sobresalientes, “deben estar junto a todos los demás y en la tarde presentarles actividades extra que promuevan el desarrollo de sus capacidades”.

Por ahora, mientras se concluye el recinto que pretendía albergar a estos alumnos, “se están atendiendo en la escuela Bertha Lozano de la Torre. Pero, insistió que “no hay presupuesto para operarla”. Además, lejos de vanagloriarse por el hecho de que Aguascalientes se convierta en pionero con esta escuela, “no queremos ser señalados por el resto del país por excluir estudiantes”.

Por último, para preservar la viabilidad del proyecto, anunció que “tenemos la posibilidad de acercarnos al sector privado para crear un corporativo para continuar operando, como lo hace el Teletón”, aseveró.