Por caprichos sigue acéfala la PROESPA

Aguascalientes, Ags.- A 10 días de que el grupo mayoritario (PAN-PES) eligiera por medio de la insaculación a Ofelia Patricia Castillo Díaz como procuradora Estatal de Protección al Ambiente no ha tomado posesión del cargo, así lo reveló el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, diputado Sergio Augusto López Ramírez, quien dijo, “entonces porqué el apuro por nombrar”.

Indicó que el pasado 27 de julio diputados de oposición abandonaron el recinto legislativo por considerar que no había los análisis necesarios para votar diversos dictámenes, entre ellos, reformas a la constitución, a la ley orgánica del Poder Legislativo y la designación del cargo de Procurador Estatal de Protección al Ambiente, “pese a esto, diputados del PAN-PES votaron algunos puntos del orden del día, pero bajaron los que requerían 18 votos, sin embargo, el punto de la designación del titular de la Proespa no se bajó del orden del día a pesar de que también requería mayoría calificada, porqué proceder a una votación si prácticamente no se tendrían los votos necesarios”.

El diputado del PVEM, Sergio Augusto López Ramírez señaló que el proceso legislativo en comisiones para la designación de este cargo se hizo adecuadamente, se cumplió con la ley, “se recibió la terna del Poder Ejecutivo, se entrevistaron a los tres candidatos y la comisión aprobó un dictamen proponiendo a César Montoya, tres votos a favor del PAN y dos del PVEM en contra”; sin embargo, posterior a esto la Comisión de Gobierno quiso proponerlo en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria, pese a que no había cumplido el tiempo que marca la ley, entre otros puntos y “ahí fue donde los demás diputados de oposición protestaron y se salieron de la reunión”.

Comentó que el candidato del gobernador César Montoya ya se sentía procurador ambiental e incluso antes de que se realizara la sesión donde se votaría este cargo, él ya había acomodado a varia gente de su grupo en diferentes áreas, sin embargo, aclaró que con la llegada de la nueva procuradora “estas fichas se moverán porque Ofelia Castillo tendrá que acomodar a personal de su confianza para que pueda realizar un buen trabajo”.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura, diputado Sergio Augusto López Ramírez añadió que el medio ambiente para gobierno del Estado no es relevante, ya que no se han hecho inversiones fuertes en esta materia, el futuro de los taxis ecológicos es incierto, no se han entregado calentadores solares y ahora, no se ha ocupado el cargo de titular de la Proespa.