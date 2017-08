Por caprichos de Tere y Martín la inseguridad reina en Aguascalientes: PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El PAN desdeña la sensibilidad para escuchar las exigencias de los aguascalentenses y la determinación para instrumentar nuevas vías de resolver el problema de la responsabilidad de sus gobernantes sobre el tema de seguridad en Aguascalientes, priorizando y ventilando sus problemas internos aseguró la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Aguascalientes.

Al respecto la Presidenta Norma Esparza refirió que a pesar de que el Presidente del PAN, Paulo Martínez López salga a los medios de comunicación a conminar a sus correligionarios al orden, son evidentes las fracturas entre la alcaldesa Teresa Jiménez y el Gobernador Martin Orozco de los cuales ambos con sus “caprichos” nos tiene como rehenes a los aguascalentenses.

“Porque para dirigir los destinos de un gran Estado como Aguascalientes hay que tener antes prácticas democráticas; para aspirar a transformar a Aguascalientes, primero hay que demostrar capacidad”, sentenció

La líder priista subrayó que a diario se conoce información oficialista en la que Martín Orozco habla de un Gobierno exitoso de buenos resultados, sin embargo la realidad es que no hay buenas calificaciones en temas económicos, no hay ahorros, no existe llegada de inversiones en concreto, solo cifras alegres que solo él se las cree, para Aguascalientes su realidad es de robos de vehículos, robos en casas, robos a transeúntes y los problemas de inseguridad de alto impacto con las ejecuciones e intentos de ejecuciones.

“No podemos quedarnos callados ante la indiferencia de un mandatario, es muy preocupante que no pueda gobernar, en Aguascalientes necesitamos ser escuchados y necesitamos que se atienda de manera urgente el problema de seguridad, ya que las autoridades están divididas”, señaló.

Norma Esparza dejó en claro que el problema de ingobernabilidad no lo dice el PRI como algunos actores defensores quieren matizar el problema, sino que Aguascalientes habla con voz propia de la crisis de resultados por las que atravesamos como ciudadanos.

Criticó que las administraciones del PAN, Estatal y Municipal no han asumido su responsabilidad en temas de seguridad, al tiempo que les exige que en Aguascalientes se necesita de manera urgente que se reconozca al ciudadano principal actor central de la vida pública y que son sus causas las que deben priorizar los gobernantes y no sus caprichos, acusaciones entre ellos, de partido, de grupo.

Para concluir, lamentó que a pesar de que el PRI y sus gobiernos han marcado la ruta de trabajo y han dejado proyectos importantes para que el titular del ejecutivo les de seguimiento, por el contrario Martín Orozco se ha empeñado en señalar y tratar de justificar en su propia voz lo que en la realidad no ha ofrecido a Aguascalientes; resultados.